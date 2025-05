Un futuro cheo de incertezas

Resulta moi dubidoso que os aranceis consigan que as grandes empresas estadounidenses que se trasladaron, por caso, a China -Apple, General Motors, Nike, Walmart, Microsoft, Starbuck, Adidas, Coca-cola...- pechen as súas fabricas nese pais e volvan aos Estados Unidos

A resposta internacional

En relación a resposta dos demais países, con atención especial a China por mor do seu enorme potencial comercial, pero que a pesar diso ven de reducir considerablemente a súa cota de mercado cos Estados Unidos (do 40% ao 18%), sinalar que neste caso non parecera que as medidas arancelarias proteccionistas colleran de sorpresa as autoridades chinas quen, moi polo contrario, demostran estar moi preparadas dadas as rápidas e eficaces medidas tomadas. Así ademais de impoñer os seus propios aranceis (34%) os produtos importados dos Estados Unidos -solla e porco-, fixar restricións a determinadas exportacións estratéxicas (“terras raras” esenciais para semicondutores e sistemas de defensa e das que China controla mais do 90% da capacidade mundial de refinamento) e avaliar a 11 empresas estadounidenses como non fiables pola su cooperación con Taiwan (“a comunidade internacional debe responder o goberno disfuncional dos Estados Unidos usando os dereitos compensatorios, ou sexa impoñendo aranceis e gravando as multinacionais estadounidenses” Joseph Stiglitz) tomaron outro medida de enorme impacto.

Así e considerando acertadamente que os intercambios non so se circunscriben a balanza comercial senón a de servizos e de capitais nas que Estados Unidos presentan uns balances positivos decidiron actuar sobre esta última tendo en conta que, hoxe por hoxe, é o centro do comercio internacional. Asi poñendo o foco na enorme débeda estadounidense (32,5 billóns de dólares: 121% do PIB), que Estados Unidos financia en base a elevada cotización dos seus bonos, as autoridades chinas acordaron actuar sobre estes aproveitando a enorme reserva dos mesmos no seu poder (segundo o Tesouro americano alcanza o valor de 761.000 millóns de dólares). Un actuación que consistiu en, como aviso, lanzar ao mercado un volume importante de bonos do Tesouro estadounidense o que fixo baixala súa cotización -por primeira vez en moito tempo as axencias de cualificación castigaron aos bonos estadounidenses- o que tivo como consecuencia que se encareza (inicialmente un 4,5%) o financiamento da débeda -Estados Unidos ten que pagar mais pola súa débeda o que debilita a súa posición negociadora- e que se desestabilizarán os mercados financeiros estadounidenses -co risco de que os bonos poden deixar de ser un valor seguro-. Un golpe ben pensado e medido que obriga a Donald Trump a recoller velas e a negociar pero nunhas condicións moi distintas ás que en plan tafur proclamara de “vanme bicalo cu”. O que parecía unha ofensiva converteuse pronto nun repregue, o que buscaba mostrar unha posición de forza o que realmente mostrou foi unha situación de debilidade.