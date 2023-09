Un galeguista de esquerdas na praza de touros de Pontevedra por primeira vez

Se lle dei eu, un galeguista de esquerdas —como presume o título— unha oportunidade ás touradas foi grazas a Angélica Liddell e o seu agarimo poético cara a Juan Belmonte: Solo te hace falta morir en la plaza (La uÑa RoTa 2021). Ela fíxome repousar na dimensión espiritual da lida e, dentro da evidente contradición de nos comprender mellor matando, dubidar dunha razón que non transixía a certeza, sendo superior sobre todo coa licenza da vida. Lendo na cama Angélica o toureo xa non me semellaba así tan mau. Mais diso a mirar a morte a ollo aberto, por norma a da besta, hai diferenza. Non ía eu forzar nada cando nunca formara parte da miña vida e unha lectura neste senso aínda non me fixera tolear de tolo. Tiven, iso si, a oportunidade de transmitirlle a inquedanza ao meu amigo veciño Diego Fernández Curra e ofereceume dilixente case de balde un pase para o primeiro domingo na praza de Pontevedra.

A praza non estaba chea ese día. Falamos de dúas touradas ao ano en Galicia, cos mellores toureiros do momento, e a praza non estaba chea. Iso fíxome pensar un chisco risíbel que os seguidores taurinos galegos non caben tan sequera nunha praza de segunda categoría centenaria coma a de Pontevedra. Ouvín nalgures que un gran toureiro dixo unha vez que os verdadeiros seguidores da tauromaquia cabían nun microbus, talvez se refería a Galicia e a Pontevedra. Pola miña banda cuestionarei o de verdadeiros. O domingo seguinte, o día grande da festa, semella que si se encheu. Cómpre ter en conta que non todo o público era galego. Entrei aló consciente de ir a un evento estranxeiro, non só para min, para a cultura que me formou. Unha vez no asento todo me anovaba esa consciencia do alleo. O galego nin se cheiraba, mais si ouvín soar a marcha medieval do Reino de Galicia cuns altofalantes que levaba un home a ombreiros.