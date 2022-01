Un mercado de pulgas

-O sostemento da vida non é unha prioridade na lóxica do neoliberalismo. O que se pretende é continuar co seu crecemento económico, ergo continuar coa maximización das taxas de ganancias do capital. O pensamento político occidental separou separou a vida humana do mundo vivo desde os seus inicios, o cal se agudiza desde que se impón o período da modernidade triunfante, esquecendo a dependencia duns bens naturais finitos, minerais, os ciclos da auga e do carbono, dos procesos como sínteses ( polinización, fotosíntesis) ignorando que non poden existir economías sen eses bens fondos da natureza.

-Ningún sistema económico pode sobrevivir dun modo ilimitado.

-Rosa Luxemburgo xa nos dixo que o capitalismo no seu avance destrúe as economías naturais mediante a violencia e o refugallo dos bens naturais dos pobos.

-Actualmente o capital financeiro ha multiplicado a rapidez do proceso sen ningunha medida. Vémolo nos seus proxectos de extracción de terras, minerais, bosques que destrúen territorios e ecosistemas enteiros ( Bolsonaro e Brasil como paradigma). Nunca antes tantas especies estiveron en perigo de extinción. Na súa lóxica, as ganancias están antes e por encima da humanidade e o planeta. A voracidade do actual proceso neoliberal está a acabar co propio capitalismo ao acabar coa propia planta produtiva (o planeta). A consecuencia é o camiño cara a unha sociedade do apartheid, lembremos o devandito máis arriba, o 1% contra o 99%. UNHA MINORÍA TEN O DEREITO A TODO E UNHA MAIORÍA É EXCLUÍDA DE TODO”.

Como se chegou a esta situación?.

Fagamos memoria. Coa caída do réxime de capitalismo de estado da Unión Soviética, vítima da súa derrube económico, a corrupción do aparello que o sustentaba e as súas contradicións políticas ao ser incapaces de “evolucionar” no sentido que si fixo, a título exclusivamente de exemplo evolutivo non necesariamente desexable, o PC Chinés, desaparece o discurso alternativo ao capitalismo occidental, deixando as mans libres para que os seus delegados no goberno dos EEUU e Inglaterra ( R. Reagan e M. Thatcher) nos anos setenta empecen a desmontar as estadas do capitalismo con rostro humano de Keynes, (bandeira de enganche dos socialdemócratas europeos) cuxa teoría económica choca cos intereses dun capitalismo salvaxe.

Se “ desregularizan” as leis que poñen coto á avaricia financeira, destrúense as organizacións tradicionais da clase obreira e lexíslase en sentido contrario, iniciando o baleirando do “estado social” ou de benestar e a democracia. O estado muta e adopta o modelo neoliberal e #ante a falta de resposta social, cambia tamén o discurso ideolóxico.

Podemos afirmar por todo iso que o capitalismo do Século XXI pouco ten que ver co capitalismo do Século XX. A súa lóxica é a de que o capitalismo é un fenómeno inevitable, benéfico e necesario. Que a razón, a tecnoloxía e a ciencia son o único camiño de progreso e ese progreso é a meta civilizatoria. August Comte dicíanos que a razón (a súa razón) e a ciencia son os garantes da orde social, a súa lema por tanto sería “O amor como principio, a orde como base e o progreso como fin”, sumándolle a definición de Spencer e a súa darwinismo social (só os máis fortes sobreviven e como consecuencia natural, as minorías impóñense sobre unha maioría embrutecida), temos aquí as bases filosóficas e sociais, os cimentos sobre os que se edifica todo o que vén logo.