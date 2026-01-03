Sábado 20 de decembro, campaña do Nadal. Paso por casualidade diante dun Centro Comercial, o Eroski de Vegalsa en Ribadeo. Si, xa sei que non se soe pasar por diante dos centros comerciais de casualidade e menos no Nadal, pero así foi. Vexo dúas ou tres bandeiras e unhas 20 persoas na súa veciñanza, no aparcamento diante da entrada, entre os coches. Achégome. Pregunto. Folga. Voume cunha folleto informativo á que lle boto unha ollada. Continúo camiño. Pensando.
Unha folga prexudica. Claro! Neste caso, pobres compradores, que non poden comprar ó ritmo que pensaban. E pobre empresa, que ó mellor non dá vendido todo o que quería. As traballadoras (hai maioría de mulleres) están divididas: o centro segue funcionando, aínda que supoño que as colas nas caixas serán maiúsculas (non ía mercar, non fun comprobalo). Ó mellor me equivoco, e o que quedou desocupado é a reposición á espera de que as folguistas retomen ó traballo, os temidos estantes baleiros que non permiten ter todo a man…
Un pouco máis tarde infórmome polo xornal que outra cadea de tendas rival, neste caso Mercadona, remata de subir por sorpresa o número de días de vacacións (7 días máis, isto é máis dun 20% máis) e unha paga máis ó ano (ou sexa, cousa do 8 % máis). Non sei se foi só cousa da empresa, sen batallar coas empregadas… Máis tarde aínda, día seguinte, miro os xornais en papel (sección A Mariña) para ter unha referencia á folga. Non a atopo. Debín de procurar mal.
Estamos en tempo de Nadal, relacionado co folgar sen preocupación, non co exercer dereito á folga laboral. Pode que por iso, sobre todo se te afecta como consumidor, resulte rara unha folga no Nadal. Pode tamén que o da folga sexa só algo que vai de si cun tempo no que ata o folgar non se concibe ben sen consumir
Outro día máis, si dou atopado nun xornal en liña unha referencia xenérica ó problema, referíndose á sobrecarga de traballo, ós horarios longos e ó traballo dos domingos que se manifesta no comercio nestas datas. O que di non se corresponde exactamente co folleto que recollín das folguistas de Ribadeo, pero solápase co alí exposto. Asemade, atopo a referencia a unha folga nun centro de Amazon en Galicia, ó fin, tamén relacionado co comercio, aínda que sexa por outra vía, e que se fai máis chamativo por estar en alza o comercio electrónico. Quizáis tamén máis chamativo por ter as furgonetas que saíron do almacén a protección policial… e por saír nos papeis.
Folga. Acepción cuarta e última no dicionario da RAG: “Interrupción voluntaria e colectiva do traballo, realizada como medida de presión para obter melloras laborais ou doutro tipo”. Acepción primeira: “Situación do que non realiza ningunha actividade ou do que descansa no traballo”. Certamente, a folga do título non corresponde á primeira acepción, senón á cuarta. Estamos en tempo de Nadal, relacionado co folgar sen preocupación, non co exercer dereito á folga laboral. Pode que por iso, sobre todo se te afecta como consumidor, resulte rara unha folga no Nadal. Pode tamén que o da folga sexa só algo que vai de si cun tempo no que ata o folgar non se concibe ben sen consumir.