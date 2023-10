Unha lingua minoritaria acada o premio Nobel

Que a forma minoritaria desta pequena lingua alcance tal premio demostra ás claras que non é unha lingua nin a ortografía en que se escriba a mesma a que obtén suceso, senón a pura e simple excelencia dun escritor

As dúas normas do noruegués proveñen do conflito que se estende ao longo do s.XIX e XX, trala independencia do país, sobre a norma ortográfica que se debía escoller como oficial, se a máis parecida ao danés, que fora a lingua oficial no país durante a pertenza de Noruega a Dinamarca, ou outra máis baseada nos dialectos falados que mellor conservaban unha mor semellanza coa antiga lingua nórdica, a falta dun acordo unificador levou a adoptar como solución a cooficialidade das dúas normas que obtiñan os maiores apoios entre as dúas tendencias normativas en disputa: a máis semellante ao noruegués literario usado nos séculos anteriores (bokmål = lingua do libro) e a máis próxima aos dialectos falados mellor conservados sen interferencia danesa, os do oeste do país, que recibiu a denominación de neonoruegués (nynorsk) porque se conservara esencialmente como fala oral pro non como forma escrita. Esta é a que practica o recente premio Nobel Jon Fosse.