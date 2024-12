Unha percepción negativa de parte

Hoxe mesmo, un amigo díxome que lera ben unha cousa que me enviaba. Quizais por iso, tentei ler ben a nova e cheguei ó resalte dos técnicos e das verbas da Conselleira. A verdade, as declaracións e lamentacións da empresa coido que non teñen moita importancia: tratándose de gañar cartos como sexa, que se espera que vaia dicir? Mais chegar ó final da lectura e decatarme de que a cousa está 'nas mans dos técnicos' e non dos políticos que deciden (ó longo do tempo, parece que xa teñan decidido hai moito), en contradición coas verbas da Conselleira de que a Xunta non vai obedecer presións de ningún tipo e coa evidencia de que leva tempo aliñada coa intención da empresa, produciume un certo desasosego.

Foi quizais ese desasosego o que me fixo esquecer durante un lapso de tempo as fotos que recibín, cun longo 'río' despregado por 'unha parte' dos manifestantes, que non había río para todos. Ou a cifra das cen mil persoas estimadas pola organización (que quedan reducidas a menos da metade pola policía local, xornal mediante). Ou o mar de papel que significan esas 23 000 alegacións presentadas e que se saiba polo momento ignoradas. Ó menos pola miña parte, 'percepción negativa' da vontade do que se quer facer e de como se está a facer por parte de empresa e administración. Unha 'percepción' fundamentada en feitos.