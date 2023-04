Dáse unha aporía no capitalismo, o que non lle resta forza, potencia, nin lexitimidade (da carismática, non da racional): a dignidade da vida dalgúns permítese a costa da vida dos outros, cunha vida que deben manter a base de mellorar a vida do amo, coma os escravos antigos. Así era a definición. Unha vida que non ten finalidade en si mesma.

Para que a contradición se suavice, os enunciados da propaganda van mudando a dignidade pola felicidade e o desexo, que, claro, xa non teñen por que ser principios reitores, dereitos humanos para todxs, senón horizontes e feitos para quen poida

Recordades o slogan pop que reformulaba os principios liberais Liberté, Égalité et Fraternité en Liberté, Egalité et Beyoncé? Pois iso. Para que a contradición se suavice, os enunciados da propaganda van mudando a dignidade pola felicidade e o desexo, que, claro, xa non teñen por que ser principios reitores, dereitos humanos para todxs, senón horizontes e feitos para quen poida.

Ao fin e ao cabo, como diría a xefa do principio, se o soubese: non vivían mellor os escravos romanos, estudados e ben alimentados en casas dignas, que as persoas libres e pobres? Que é ao fin e ao cabo a liberdade, máis que unha sensación?, dicía Tocqueville. O diñeiro, dicían outros, realistas.





Notas

1 Kant era liberal, pero no seu tempo a produción aínda non era fabril: os produtores vendían o produto á burguesía. Era aínda un mercantilismo, no sentido de que non totalizaba o proceso económico dende a produción ao consumo.