Vellas tensións no seo do BNG

Como é sabido, no pasado mes de Febreiro, o BNG obtivo os mellores resultados electorais da súa historia: o 31% dos votos emitidos e 25 escanos do Parlamento galego. Dada esta realidade, resultan moi significativas algunhas das consideracións emitidas no comunicado da UPG, advertindo sobre os presuntos efectos negativos do "presidencialismo" e reclamando unha maior "coralidade" na proxección pública da organización. Certamente, non era a primeira vez que este partido formulaba semellantes afirmacións, por canto xa se publicitaran este tipo de ideas nos días posteriores á celebración dos comicios á Cámara do Hórreo.

En febreiro o BNG obtivo os mellores resultados electorais da súa historia. Dada esta realidade, resultan moi significativas algunhas das consideracións emitidas no comunicado da UPG

Se temos en conta que na recente Asemblea Nacional non se constataron diferenzas relevantes nas teses políticas e organizativas, a interrogante resulta pertinente: a que se debe esta prevención sobre o liderado de Ana Pontón, manifestado publicamente polo principal grupo organizado no interior do BNG? Caben dúas hipóteses explicativas (non necesariamente excluíntes): a existencia dun desacordo implícito a respecto da importancia que debe ter -na estratexia política- o obxectivo de facer realidade a chegada da fronte nacionalista ao goberno da Xunta e, por outra banda, a disputa polo control interno da organización.