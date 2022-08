Vellos e novos problemas graves pendentes de solución

Se os prognósticos das enquisas se confirman e, finalmente, o partido mais votado é o da fascista Maroni, estaremos emprazados -como corpo social- a demostrar que non queremos regresar ás dinámicas políticas de hai 100 anos para enfrontar os graves problemas que padecemos

Os datos sobre a caída da taxa de natalidade e o informe do Consello da Xuventude sobre as dificultades de emancipación que padecen as persoas menores de 30 anos, completaron o cadro das doenzas estruturais que ocuparon a atención mediática, aproveitando o relativo descanso proporcionado polo menor consumo da política "low cost". Sabíase, dende hai tempo, que ambas realidades están conectadas: non é realista pensar nunha inflexión da curva descendente dos nacementos se, polo menos, non se varían substancialmente as políticas (de emprego, salariais, de vivenda, de conciliación...) que inciden nas expectativas de futuro que manexa a xente xove na nosa sociedade. Tamén se sabía cal ía ser a reacción da oposición -PP e Vox- aspirante a dirixir os destinos do Estado a partir do ano que ven. A pesar de que non pode alegar ignorancia porque, nos 13 anos que presidiu o goberno da Xunta, coñeceu a densidade de todas as cuestións que se fixeron presentes neste mes de Agosto, Feijoo e a súa equipa non teñen propostas relevantes que aportar. Só manexan un rexistro na súa táctica partidista: agardar que o proceso inflacionista e as medidas restritivas ditadas polo Banco Central Europeo alimenten un clima de frustración social que lles axude a conquistar o poder.

Moito antes, neste Setembro que agora vai comezar, Italia pasará polas urnas e teremos un termómetro da temperatura política que aturaremos a partir de agora en Estados relevantes da UE. Se os prognósticos das enquisas se confirman e, finalmente, o partido mais votado é o da fascista Maroni, estaremos emprazados -como corpo social- a demostrar que non queremos regresar ás dinámicas políticas de hai 100 anos para enfrontar os graves problemas que padecemos. Que ninguén pense en preguntarlle a Feijoo por este asunto porque xa sabemos a súa solución: non sabe ou non resposta.