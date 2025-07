Viaxe ao Chile máis antifascista

A fin da miña adolescencia e o comezo da miña xuventude coincidiu con dous acontecementos de signos opostos que me impresionaron moi vivamente, como creo que a moitos dos mozos daquela época: un moi desolador, o golpe militar en Chile, e outro moi esperanzador, a revolución dos caraveis en Portugal.

En efecto, a chegada ao poder do socialista Salvador Allende en Chile, tras o triunfo nas urnas da esquerdista Unidad Popular no ano 1970, supuxera para os mozos progresistas de todo o mundo unha esperanzadora posta en práctica da posible vía democrática ao socialismo, poeticamente reforzada por Pablo Neruda como embaixador en París e mesmo pola Academia Sueca concedéndolle ao devandito poeta comunista o Premio Nobel de Literatura. Como música de fondo, descubriamos a canción da xa entón traxicamente falecida Violeta Parra e escoitabamos ao seu seguidor Víctor Jara, que non tardaría tampouco en falecer traxicamente.

A chegada ao poder do socialista Salvador Allende en Chile (...) supuxera para os mozos progresistas de todo o mundo unha esperanzadora posta en práctica da posible vía democrática ao socialismo

Por isto, o cruento golpe de estado do Xeneral Augusto Pinochet do 11 de setembro de 1973, apoiado polo imperialismo estadounidense e causante de miles de vítimas mortais, entre elas a do propio presidente Allende, conmocionou literalmente as nosas conciencias solidarias e ilusionadas. Primeiro chegou a noticia da morte de Salvador Allende na mesma cadeira presidencial, resistindo ata o último momento; logo foron chegando as dos masacres colectivos e apresamentos masivos nos estadios; a do asalto das casas do poeta Pablo Neruda, entón enfermo, que viu acelerar o seu fin en medio da represión e quizais do seu envelenamento; a do asasinato do cantante Víctor Jara, a quen tronzaron previamente as súas mans guitarreiras... E moito despois aínda os selectivos crimes nacionais e internacionais perpetrados pola detestable Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política da ditadura pinochetista.

Ao principio, as noticias chegábannos moitas veces escamoteadas ou manipuladas, pois estabamos aínda baixo a ditadura criminal franquista, e había que obtelas a través de emisoras de radio estranxeiras, pero algún medio español, como a revista Triunfo, ofreceu moi abondosa información sobre o tema, presentando un número coa cuberta elocuente e completamente en negro sobre a que se podía ler tan só a palabra “CHILE”. Esta portada reflectía moi ben o meu estado anímico naquela hora: un loito integral absolutamente ocupado por Chile na cabeza e no corazón. De feito, merquei unha gran cartolina negra na que escribín con xis a palabra “CHILE” e colgueina no meu cuarto, onde estivo varios anos, ata que tiven que remodelalo con novos andeis polo imparable incremento dos libros. Iniciadas as miñas relacións amorosas con Carmen Blanco, ela mesma reescribiu e logo fotografou o cartel en cuestión.