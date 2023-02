Vindicación da filosofía

Un especialista pode acumular moito coñecimento sobre unha área moi concreta da realidade social e natural, mais quen se achega sempre á verdade – isto é, á complexidade – das cousas e abre perspectivas para plantexar problemas e solución que moitos especialistas non alcanzan a albiscar, é iso que comúnmente chamamos razón crítica.

A razón crítica -isto é, a filosofía, mais non só- non nega nin ignora as contribucións do especialista en calqueira eido científico, ao contrario, tenas sempre en conta, apoia as súas contribucións nelas e, ademáis, interésase por calqueira rama científica partindo tanto do que cremos que está formal e empíricamente aceptado como verdade como do que cremos que aínda non está formal e empíricamente aceptado como verdade. A función da razón crítica é ampliar horizontes e situarnos no panorama xeral e histórico das ciencias sociais e naturais e das artes, dos problemas ético-morais intrínsecos á aplicación social de todo tipo de tecnoloxías e ciencias aplicadas así como, tamén, dos problemas ético-morais intrínsecos á vida en común, así nas ciencias da saúde mental -individual e colectiva- como na ciencia política ou en asuntos que teñen un marcado carácter existencial ou de procura do sentido da vida, pouco susceptibles de solucións utilitarias, técnicas, científicas ou políticas. Non se trata de dar últimas respostas, senon de abrir unha fiestra mental e afectiva para as persoas que sintan a necesidade de compartir estes asuntos, de racionalizalos, de facelos intelixibles para orientarse neste complexo e convulso tempo que nos tocou vivir –pregúntome se hai algún que non o fose -.

Un filósofo non é máis importante que un fontaneiro, un electricista, un carniceiro ou un xardineiro; exercer docencia universitaria ou dar clases en secundaria como tal non garantiza en absoluto o posuír unha especie de poder chamánico especial que che capacite para estar sempre no certo mentras tódolos demais están trabucados. O filósofo, simplemente, ou a miña modesta concepción de tal mester, é un ser que nunca as ten todas consigo: é un impulso vital e intelectual intrínseco a él. Non problematiza nin barrena no baleiro por pose académica ou deformación profesional -ademais de potencial mestre de filosofía son sociólogo e, creo, sei manter os pés nas cousas humanas, demasiado humanas-.

Obviamente, ese estereotipo sempre encaixa con casos particulares, mais xa sabemos perfectamente en qué están psicolóxicamente fundamentos os estereotipos e cómo funcionan: parten dunha construcción mental ou dunha imaxe mental socializada e extenden a mesma a tódalas individualidades que se acerquen a esa imaxe. Hai, en efecto, filósofos de profesión, así na docencia universitaria como nas nosas escolas, que non sinten ese impulso vital -o cal non quere decir que sexan, nin moito menos, bos u malos mestres, mais sí que teñen unha certa tendencia ao distanciamento frívolo a a usar pouco a imaxinación social, emocional e empática-, mais as persoas maduras saben perfectamente que, máis alá da función de argamasa social que confirman ese estereotipo: tristemente, autoidentificámonos moitas veces burlándonos dos outros ou etiquetándoos antes de coñecelos.