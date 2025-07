Vivenda: a nova fronteira da desigualdade de clase. Análise do limiar de Javier Gil

A banca como axente ausente no relato

A banca representa un actor fundamental —a miúdo invisibilizado— na crise do acceso á vivenda e na escalada dos prezos do alugueiro. A afirmación de que “a banca é a man invisible detrás das subas do alugueiro” non é unha esaxeración, senón unha realidade documentada. Un exemplo é a SAREB (Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria), creada para sanear os balances da banca tras a crise de 2008. Esta socialización das perdas contrasta coa privatización dos beneficios, deixando en evidencia o papel determinante da banca na crise habitacional. Un papel que, por desgraza, está ausente no prólogo de Javier Gil.

A súa análise céntrase na tensión entre propietarios e inquilinos, esquecendo o papel estruturante das entidades financeiras no ciclo completo da vivenda . Fican fóra as persoas hipotecadas, atrapadas en préstamos con xuros variables e índices como o euríbor, cuxo impacto a banca non compartiu. Moitas, aínda sendo formalmente propietarias, viven baixo unha presión económica similar á dos inquilinos máis vulnerables.

É necesario, pois, completar a análise de Gil cunha crítica estrutural ao papel da banca na conformación do mercado da vivenda, e promover medidas como:

Entre os anos da crise financeira e a actualidade, a banca española protagonizou un dos episodios máis traumáticos da historia recente en materia de vivenda. Un total de 684.385 desafiuzamentos e máis de 1.400.000 persoas afectadas representan non só unha estatística, senón un trauma colectivo, unha dor terrible que segue aberta.

Aínda en 2025, lonxe de estar resolto, o problema continúa: no primeiro trimestre do ano iniciáronse 2.426 execucións hipotecarias sobre vivendas habituais, o que supón un incremento do 2,4% respecto ao mesmo período de 2024. Estes datos evidencian que a banca non só non asumiu responsabilidades

Neste contexto, resulta chamativo —e politicamente significativo— que nas últimas convocatorias estatais dos sindicatos de inquilinas, como o 13-O “Se acabou: baixemos os alugueiros” ou o 5 de abril “Acabemos co negocio da vivenda” , non se incluíse nin unha soa mención explícita á banca como axente responsable da situación actual. A análise ideolóxica que defende Javier Gil, figura de referencia nestes espazos, peca así de incompleta: centra toda a tensión no eixe rentista-inquilino, ignorando o papel central do sistema financeiro na produción de desigualdade habitacional.

Calquera movemento social que loite polo dereito á vivenda debe incorporar a todos os sectores con escasa marxe de manobra e cun horizonte de inseguridade moi semellante ao das persoas inquilinas, e á Banca, como peza central do problema. Por tanto Sindicato de Vivenda- Sindicato de Inqulinas