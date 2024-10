Vivenda e mocidade

Hai quen propón que a solución está en trasladarse ás áreas rurais, onde os prezos da vivenda son máis baixos. Porén, a realidade é que moitas destas zonas carecen de suficientes oportunidades de emprego

Ademais, hai quen propón que a solución está en trasladarse ás áreas rurais, onde os prezos da vivenda son máis baixos. Porén, a realidade é que moitas destas zonas carecen de suficientes oportunidades de emprego. A falta de traballo fai que, aínda que o custo da vivenda sexa menor, non haxa incentivos para que a xente nova ou adulta se estableza neses lugares. A revitalización do rural precisa medidas que aseguren non só o acceso á vivenda, senón tamén emprego suficiente para permitir o desenvolvemento de proxectos de vida sostibles.

A crise da vivenda, tanto en Nigrán como no resto de Galiza, agrávase pola falta de políticas públicas efectivas. As administracións teñen a oportunidade de implementar medidas que fomenten a construción de vivenda asequible e protexida para todas as idades. Programas de alugueiro a prezos controlados e incentivos para a rehabilitación de vivendas abandonadas son necesarios para garantir o acceso á vivenda.

Así mesmo, é fundamental crear emprego local e oportunidades de formación que permitan a toda a poboación ter un futuro na súa propia terra. Se non se produce un cambio de rumbo, a falta de vivenda e de oportunidades laborais continuará a ser un dos grandes desafíos para Galiza nos próximos anos.

En definitiva, a crise da vivenda en Galiza e Nigrán é un reto urxente que afecta tanto á mocidade como á poboación adulta. Prezos elevados, competencia turística e a falta de políticas públicas están a crear un panorama difícil. Actuar de inmediato é crucial para asegurar un futuro sostible, onde a vivenda e o emprego permitan que todos poidan seguir formando parte activa das súas comunidades