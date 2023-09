“Zan, Zendeguí, Azadí”. Lembranza de Mahsa Amini

O 17 de setembro, no seu funeral, moitas sacaron o veo berrando “morte ao ditador” e cantando o slogan “Muller, Vida, Liberdade”

O diario francés Liberation a raíz das protestas imprimiu este slogan en persa e francés, xunto con imaxes de iranianas protestando sen veo. Así o slogan acabaría estendéndose por todo o mundo e converténdose tamén no lema das manifestacións de protesta e solidariedade coas mulleres iranianas.

Este verán, despois do anuncio oficial da volta da policía moral ás rúas, elas responderon enchendo as redes sociais con fotografías de mulleres iranianas amosando o seu cabelo rebelde e con este lema: “non volveremos atrás”. É unha das formas de resistencia e rebelión destas mulleres contra a persecución baseada no xénero, contra as violacións graves dos dereitos humanos e contra o sistema do seu país. De nada serviron nin as ameazas de identificaren e procesaren a aquelas que non levaran veo, nin as penas de cárcere. Un ano despois son moitas as mulleres valentes que continúan protestando en silencio, sen poñeren o veo, a pesar das raras ameazas de castigo que pesan sobre elas, como lavar cadáveres e custear elas, obrigatoriamente, terapias psicolóxicas.