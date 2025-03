12 meses de rutina e sectarismo

Lamentabelmente, Rueda segue confundindo a lexitimidade da orixe do seu goberno (a maioría absoluta obtida nas urnas) coa lexitimidade que debería buscar no exercicio das súas potestades lexislativas e executivas

Nestes últimos doce meses, Alfonso Rueda seguiu aplicando as mesmas políticas (nos eidos sanitario, educativo, atención á dependencia...) que conforman a rutina gobernamental da actual maioría parlamentaria. A diferenza de Feijoo, este presidente da Xunta non semella ter como obxectivo conseguir a xefatura estatal do seu partido. Xa que logo, sen esa interferencia, debería dedicar a máxima atención aos problemas específicos do Pais e facelo cunha maior capacidade de suscitar acordos amplos naqueles asuntos que provocan maior preocupación en segmentos significativos do corpo social galego.

Lamentabelmente, Rueda segue confundindo a lexitimidade da orixe do seu goberno (a maioría absoluta obtida nas urnas) coa lexitimidade que debería buscar no exercicio das súas potestades lexislativas e executivas. Singularmente, existen tres exemplos moi reveladores de semellante confusión: o proxecto de instalación de Altri na comarca da Ulloa, os datos demoledores proporcionados polo recente informe do IGE sobre a situación pola que atravesa o galego e a elaboración dunha nova lei reguladora dos medios de comunicación públicos cuxa aprobación está prevista nas vindeiras semanas. A transcendencia destas cuestións e a constatación de que os efectos prácticos derivados de semellantes iniciativas van mais alá da actual lexislatura, xustificarían unha actitude diferente por parte do PPdG, menos sectaria e mais integradora.

Como sempre que se acomete o balance dun determinado período da vida política hai que prestar atención, tamén, ao estado das forzas que están chamadas a protagonizar unha futura mudanza gobernamental. Neste terreo, non se pode ignorar a situación preocupante que presenta o PSdG. Non emite sinais convincentes de que teña asumido e corrixido as eivas mostradas nos comicios de 2020 e de 2024. Non é quen de formular un proxecto de transformación da sociedade galega que resulte críbel e que se visualice sustentado nunha adecuada renovación xeracional da súa estrutura dirixente. E por se iso non fora pouco, teñen agromado algúns episodios de división interna que poden facilitar o medre de indesexadas dinámicas autodestrutivas. Se o partido que encabeza Gómez Besteiro non é capaz de atopar un novo camiño que lle permita recuperar apoios electorais que fican desmobilizados ou que veñen alimentando as cifras do PPdG, non será viábel facer efectiva a alternativa ao goberno de Alfonso Rueda.