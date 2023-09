150 anos de tren en Galicia

No relato Final do xogo de Julio Cortázar, as tres nenas protagonistas vestíanse coas roupas e adornos máis extravagantes e corrían a un promontorio xunto as vías do ferrocarril para simular “actitudes” ou seren “estatuas”, agardando que co paso do tren algún pasaxeiro as descubrira e -unha man que se eleva espontánea nun saúdo- fora partícipe do seu xogo. Para elas o tren era expectativa, esperanza, e sentían a necesidade de entrar nese mundo de raís finxindo ser outras.

En Carril, procedente de Cornes, finalizou a primeira viaxe en tren de Galicia, o 15 de setembro de 1873, e da que este venres faranse 150 anos

Son moitas as expresións que o ferrocarril adopta nos libros ou no cinema, pero escollo esta porque amei o relato a primeira vez que o lin e porque o tren, tamén, forma parte do imaxinario da miña infancia como territorio subrepticio, alleo. Así recordo escoitar falar do Colexio da Renfe en Bamio, maxestoso para os meus ollos de nena, rodeado de bonitos xardíns. As recoñecibles casas da Renfe ao carón da estrada entre Carril e Vilagarcía, os antigos talleres, a estación vella. A miña avoa contaba como sendo unha moza ía no tren a vender marisco a Compostela, aos señoritos que vivían na Rosaleda. Imaxínoa subindo coa cesta na cabeza por aquelas rúas empinadas, mirando as ventás das casas, tan afastadas para ela como esas outras do tren dende as que as protagonistas de Final do xogo ansiaban ver unha man saudando. O tren que incitaba a soñar penetrando coa súa estela de fume no plano do simbólico.