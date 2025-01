2025: revalorización das pensións, pero ameazas no horizonte

2) Seguimos enfrontando o “relato” da suposta crise do sistema de pensións públicas. A pesar do informe do Tribunal de Contas, que estimou que entre 1989 e 2018 houbo “gastos impropios da SS por un valor de 104 mil millóns de euros”, a pesar do aumento da afiliación até “máis de 21 millóns de traballadoras e traballadores” ou a pesar dos datos da “auditoría da Seguridade Social decidida na lei do ano 2021”, non realizada pero con datos máis que previsíbeis (e por iso non se realizou aínda?) Pois a pesar de todo iso seguimos a afrontar case diariamente o “relato” máis ou menos explícito da dificultade ou da imposibilidade de manter o sistema público e de reparto.

Por iso cómpre estar atentos a marzo de 2025 cando a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) realizará a primeira avaliación da evolución dos gastos e ingresos do sistema de Seguridade Social. Ben sabemos que hai forzas interesadas nun resultado negativo desa avaliación no camiño a un empeoramento das condicións do sistema público e a un impulso ao negocio privado dos Plans de pensións de Emprego ou Individuais. De aí a importancia de combater “o relato da crise do sistema” que queren facernos tragar. (ver iii)

3) Esíxese unha reforma fiscal, para que paguen máis os que máis gañan e teñen para garantir os servizos públicos e o investimento produtivo para impulsar un modelo de desenvolvemento social e medioambiental eficiente e xusto. Igualmente reclámase unha mellora substancial de salarios e pensións, especialmente dos más baixos, e erradicar a fenda de xénero nos ingresos.