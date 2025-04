28 de abril

E se os cortes de electricidade duran días, meses, anos? E se non hai ninguén traballando para que iso se reverta? E se hai seis graos? E se chove? E se o espazo público xa non é lugar amable que habitar por estar cheo de ruínas?

Imaxinas unhas horas sen electricidade, sen teléfonos? Vai bo tempo, o ceo está azul e as temperaturas pasan dos vinte grados.

Saio do traballo e o parque está cheo de xente tirada no céspede: grupos xogando ás cartas, unha rapaza tumbada lendo coas últimas raiolas do sol, un par de rapazas tumbadas mentres falan e moita moita xente paseando. Parece esa hora máxica do confinamento na que se nos permitía sair á rúa. O parque infantil ateigado de crianzas. A pista chea de rapaces xogando ao fútbol. A única terraza que está montada, sen unha mesa libre.