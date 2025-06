294.000 nacementos

Botando as contas doutro xeito: a 75 anos de media de vida pola que andan en Rusia, iso significaría que, de non ter cambiado a tendencia de nacementos e mortalidade, e sen considerar posibles migracións (coido que o goberno ruso polo momento máis ben considera a xenofobia que a atracción de inmigrantes) Rusia baixaría a cousa de 90 millóns de habitantes, menos de dous terzos da poboación actual. Unha baixada grande, maior que a que é previsible que terá unha Galicia na que estamos a vivir unha onda inmigratoria aínda cunha taxa de nacementos abondo inferior. Mais, aínda así, a poboación rusa superaría de lonxe a poboación da súa contrincante guerreira Ucraína, hoxe nuns 34 millóns de habitantes despois de ter acadado os 55 millóns a xeración pasada, na hora da súa independencia. Non está mal unha perda do 40 % da poboación en tres décadas...