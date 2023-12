Coido que debería ser máis doado aumentar unha fortuna de 10 000 euros a 13 700 euros que de 143 000 000 000 a 196 000 000 000, porcentaxes de incremento semellantes, pero en cambio non teño claro coñecer de xeito directo a moita xente que aumentara ese 37 % de aumento das grandes fortunas. Iso, aínda que as cifras de capital dos meus coñecidos anden abondo máis próximas a unha decena de millar que a unha centea de millón de euros. Non, non vou ir preguntando, pero dáme a min que non.