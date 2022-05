5 de maio. Memoria para comprender. Para crear Democracia. En homenaxe a Rafael Bárez

Sirvan estas liñas para reivindicar a importancia do coñecemento da verdade histórica para afrontar o pasado e non regresar a el co descoñecemento e a manipulación de quen degrada a democracia día a día

Desde que sae, en tanto que avogado laboralista, non deixaría de presentarse en defensa dos dereitos dos camaradas que desexaban ser ante todo cidadáns en democracia. Que os verdugos querían amordazar este desexo de democracia, vese no asasinato dos avogados de Atocha o 24 de xaneiro de 1977 e no intento de Golpe de Estado de 1981. Canto tivo que ver este último feito no silenciamento de quen desexaba reparación e xustiza?

O 5 de maio de 1996, aos 50 anos de idade, falece Rafael Bárez. Unha persoa íntegra e coherente:

“ser libre es no rendirse,

cambiar el escenario de la lucha;

es preñar el futuro con simiente

de saber quiénes somos, dónde vamos”

Sirvan estas liñas para reivindicar a importancia do coñecemento da verdade histórica para afrontar o pasado e non regresar a el co descoñecemento e a manipulación de quen degrada a democracia día a día. Sirvan tamén de agradecemento e saúdo respectuoso á súa compañeira, María Victoria Fernández Flórez, ‘Toya’, pola súa agarimosa dedicatoria do libro publicado por Alvarellos no ano 2017, do que tiven a honra de recitar uns versos na Feira do Libro da Coruña e de onde proceden todas as citas deste artigo.