5000 anos de guerra non son nada...

Podemos crer que os británicos, Portugal ou España fixeron as guerras coloniais para civilizar indíxenas. Non sería máis ben para expoliar as súas valiosas mercadorías como a prata, a seda , as especias, aínda que para iso tiveran que exterminar pobos enteiros e destruír importantes civilizacións?. Isabel a Católica non vendeu as súas xoias por motivos altruístas. Era sabia e ambiciosa e previu os beneficios económicos e de poderío que lle reportaría o “DESCUBRIMENTO”, pois aí estaban as fabulosas ganancias que os portugueses e o imperio británico obtiñan do comercio e conquista de países asiáticos e africanos.