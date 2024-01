68 máis un día

E mentres, un día máis (de vida), un día menos (ata o final), o tempo pasa para todos. Para quen cumpriu anos de xeito recente e para quen non o fixo dende hai máis de medio ano, ou mesmo aínda non tivo tempo de facelo nunca en absoluto. Para quen está a ler isto e para quen non o lerá nunca. Para quen poda ser consciente do feito e para quen nunca se parara a pensalo. Diferentes etapas de diferentes vidas, con diferentes cargas e diferentes esperanzas. Escribo isto nun día no que a noite, ese tempo en suspenso de vida consciente, alíase con moita xente para producir maxia, o día de antes de reis, dos Reis Magos ‘de Oriente’, de persoas confundidas con mitos (ou mitos con persoas) que celebran, segundo para quen, a existencia, o ser, como un agasallo. En forma de agasallo deixado sinxelamente pousado visible para ser recollido pola mañá por quen estea vivo alí, ó seu carón. Vivo, agasallado cun día máis do que os agasallos ‘máxicos’ son unha representación do que hai que celebrar. Pasado mañá eses xoguetes, eses agasallos recibidos un día antes, xa serán (algo máis) vellos, igual que as persoas que os recibiron, que terán ‘e un día’ máis para ter desfrutado da vida.

Todos esperamos que fora (que sexa) así.