70 anos do debut de Luisito Suárez en Primeira División

DEBUT DE LUÍS SUÁREZ EN PRIMEIRA DIVISIÓN

Carlos Iturraspe, adestrador deportivista, nun acto de valentía convoca a Luís Suárez. Interrogado pola prensa (2 de decembro 1953) se non considera prematuro facer debutar a Suárez nas Corts fronte a todo un Barcelona, Iturraspe contesta: "Cando hai clase e facultades calquera ocasión é propicia para xogar; hai que arriscarse a pesar da súa xuventude”.

Iturraspe comunícalle ao xogador o mércores que o domingo será titular co equipo. O partido xogase nas Corts de Barcelona o domingo 6 de decembro de 1953. Luís Suárez ese día saúda a Martín, (que este partido non xogaba co Barcelona pois neses días preparábase o seu traspaso ó Atlético de Madrid) a Maristany (coruñés e ex deportivista agora no Barcelona) e paseo pola cidade sempre en compañía de Otero como nos tempos do Perseverancia de Monte Alto.

Con apenas 18 anos debuta no campo das Corts contra o Barcelona de Kubala gañando os cataláns por seis goles a un. O mesmo resultado que acontecera co debut de Arsenio no mesmo escenario en outubro de 1951. Luís Suárez realiza un partido memorable, con xogadas que provocan o aplauso do público blaugrana como por exemplo no magnífico pase en profundidade, moi longo (será marca da casa en 20 anos de xogador na elite) a Pahíño que supuxo o gol deportivista.

Suárez causou unha moi boa impresión. Samitier, secretario técnico do Barça dixo: “Acabamos de asistir ao nacemento dunha figura do fútbol español, aínda que de momento sexa unha promesa”. A prensa catalá queda prendada do xogo de Luisito Suárez a quen destacan como o mellor dos 22 xogadores. O propio Kubala manifestará nos vestiarios: este chaval chegará moi lonxe. Non se equivocaba nada. Un xogador extraordinario que saíu de Monte Alto, de xogar no campo da Lúa, cheo de pedras, e saltará en moi pouco tempo da Serie A (Cuarta división) a máxima categoría. Faltaba poucos meses para que debutara tamén no propio Barcelona e axiña se convertirá nun dos mellores xogadores de tódolos tempos. Mais iso é outra historia.

Xan Fraga Rodríguez

