A amnistía política na dereita española: do catastrofismo constitucional á xustificación do golpismo militar

4. Porén, mesmo así, a campaña LARE (“La Amnistía Rompe España”) irá a máis.

É probable, por exemplo, que o Grupo Parlamentar do Partido Popular presente un recurso de amparo contra a admisión a trámite da proposición ou proxecto de Lei (Orgánica) que articule, no seu caso, esta amnistía política, por entender aplicable a doutrina de control constitucional dos actos parlamentarios que incorran en “graves infraccións constitucionais”. Precedentes non faltan: a STC 15/2022, do 8 de febreiro, concedeu ese recurso de amparo no caso do acordos da Mesa do Parlamento de Catalunya do 25 de setembro de 2019, polos que se admitiu a trámite as propostas de resolución sobre “Un acord per l’autodeterminació, l’amnistia i els drets civils i polítics”.

5. Así as cousas, a resposta tan virulenta da dereita española fronte a unha posible amnistía é preocupante. O relato da amnistía como catástrofe –en interacción co relato de o PP como gañador das eleccións xerais de xullo de 2023– sitúanos perante unha actitude contra-constitucional; unha comprensión de España que lonxe de admitir como consubstancial o pluralismo político, busca a represión dos discrepantes conforme á agresiva idea tradicionalista da nación española sustentada sobre a Lei, a igualdade e a orde, que caracteriza a historia contemporánea das dereitas en España.