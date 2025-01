A avaliación psicolóxica como proba de acceso á función pública

Apenas os corpos e forzas de seguridade do Estado –polo feito de portaren armas e enfrontarse a altos riscos operativos– contemplan nos seus procesos selectivos unha minuciosa regulación das causas médicas (fisiolóxicas, neurolóxicas e psiquiátricas) que impeden participar nos procesos selectivos ab initio (vid. por exemplo o anexo do Real Decreto 326/2021, do 11 de maio, relativo ao ingreso no Corpo Nacional de Policía), probas psicotécnicas que acompañan as probas de coñecementos exixidos (vid. artigo 11 da Orde PCI/155/2019, do 19 de febreiro, pola que se aproban as normas dos procesos de selección para o ingreso nos centros docentes de formación para la incorporación á Escala de Cabos e Guardias da Guardia Civil), ou informes de saúde mental e física necesarios para poder participar nos procesos de selección de policías locais (vid. 23 a 25 do Decreto 15/2023, do 12 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais). Tamén os procesos selectivos de ingreso nas Forzas Armadas recollen este tipo de requisitos e probas.

3. A realización de probas de aptitude psicolóxica debe considerarse non só unha forma lícita de acreditar o mérito e a capacidade no acceso á función pública; é tamén unha forma valiosa, tanto ou máis que a capacidade de retención memorística, cando menos por dúas razóns:

Porque a memoria como criterio exclusivo de capacidade discrimina a persoas cuxa constitución psicobiolóxica de nacemento non foi xenerosa coa capacidade de retención e de xestión da ansiedade. Persoas que, malia iso, poden achegar outras capacidades cognitivas e emocionais mesmo máis útiles para a función pública.

No mundo das redes dixitais e a intelixencia artificial, a memoria cognitiva mesmo virou crecemente desnecesaria para desempeñar postos de traballo na función pública. Ningún membro dunha mesa de contratación precisa saber de memoria o texto da Lei de Contratos do Sector Público: con levar á reunión un smartphone terá acceso ao texto en tempo real, e con comentarios de xurisprudencia...Por non falar do cada vez maior papel da administración automatizada.

Esta crítica da razón memorística levou á Dirección Xeral de Función Pública da Generalitat Valenciana do Botànic a impulsar no 2022 un proceso selectivo de 80 funcionarios A1, en desenvolvemento do previsto no artigo 65.3 da Lei 4/2021 da función pública valenciana, que busca superar a retentiva memorística como criterio único de avaliación do mérito e a capacidade. O proceso resolveuse coa toma de posesión en xullo do 2024, e merece a pena descreber o seu contido innovador.

Este proceso caracterizouse por introducir un curso selectivo entre o primeiro e o segundo exercicios, ambos obrigatorios e eliminatorios. O primeiro, de carácter tradicional sobre temario, selecciona aos aspirantes que pasan a facer, como funcionarios en prácticas, o curso selectivo de catro meses no Instituto Valenciano de Administración Pública. Este curso ten como finalidade fornecer a formación e a capacitación suficientes para a adquisición de coñecementos prácticos e habilidades e competencias para desenvolver con eficacia os postos de traballo. Unha vez superado este curso, pásase a afrontar o segundo exercicio obrigatorio, co seguinte contido: