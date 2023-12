A batalla polo relato na transición enerxética

O primeiro artigo de opinión foi publicado por un representante de CC.OO. que tivo a ben titular «¿Quién amenaza el futuro industrial de Galicia? ¿Odian una Galicia con futuro?», no que se cuestiona a integridade das últimas resolucións xudiciais de paralización de parques eólicos por parte do TSXG e no que o autor inclúe unha variada lista de improperios contra organizacións políticas e ecoloxistas (3). Que alguén me explique se non é «argumentación política», que este señor teña a indecencia de chamar mentireiro -e mesmo fascista- ao soberanismo galego (ou «nacionalismo territorialista de baja estofa», como el nos cualifica) pola nosa defensa do territorio e a reclamación dunha transición enerxética racional.

Curioso caso o deste sindicalista que, militando nunha organización que se orienta segundo os seus estatutos «hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática», non enxerga ningunha outra alternativa para a crise enerxética que a da defensa da receita neoliberal do gran capital transnacional. Todo isto en nome dun suposto «desarrollo industrial» que parece ser garante de «nuestra libertad y nuestro sistema de valores». Polo demais, ofrécenos un discurso maniqueo e groseiro que pretende enfrontar a defensa do territorio cun suposto desenvolvemento industrial «que beneficia al global de la población», no que continúa a teimar na mil veces repetida mentira de que os parques eólicos combaten o despoboamento rural. Desmontar esta mentira non require de moito traballo, xa que o Instituto Galego de Estatística ten publicadas -ao alcance de media ducia de clicks- as series históricas de poboación para todos os concellos galegos. Para quen quixer mais información, recomendo a lectura do artigo «Os eólicos favorecen o despoboamento rural», no que se analiza a perda de poboación de Muras e Ourol, dous dos concellos pioneiros na instalación de aeroxeradores no noso país (4).