A Bernardino Graña. Lembranzas do in illo tempore

Logo aprendemos o camiño da Casa Rodri para ir á procura da bocanoite e abafala con porróns de cervexa con gasosa e anchoas en salmoira; e o do barrio das Delicias, onde iamos perfumar a gorxa con viño de Cariñena, antes de enfiar a boca de El Tubo e deixarnos engulir pola eternidade da noite no café Plata ou no cabaré Oasis, aquel inaudito paraninfo onde ti e o teu amigo, Raimundo Patiño, vos convertestes en vedetes para bailar, cantar e rir ata as tantas da madrugada, despois dunha tarde ínesquecíbel do mes de xaneiro de 1975, na que o salón de actos do Centro Galego se encheu de galegos para conmemorar o 25º aniversario do pasamento de Castelao, onde interviñemos ti, Patiño e máis eu, sen que nos faltase a doce compañía de tres inspectores da Brigada Político-Social e, por suposto, a daquel elemento que ocupaba o cargo de presidente.

Debeu ser polo mes de marzo cando o amigo Antonio –que recitaba de memoria o poema “O gato da tasca mariñeira”– se presentou no café co libro de Fernando Lázaro Carreter, Lengua española: historia, teoría y práctica (I) (Anaya, 1975), marcado na páxina, na que aparecía un fragmento do teu poema, totalmente puntuado e cunha chamada a pé de páxina na que xustificaba a inclusión dos signos, compartindo o criterio do amigo Alonso Montero. Escribícheslle ao autor para agradecerlle a atención, ao tempo que o instabas a que respectase a orixinalidade do autor.