A campaña mais estatalizada da última década?

E logo están as formas. Por que Rueda non aproveitou a celebración do pleno do Parlamento para anunciar unha medida tan importante na vida democrática de calquera país? Peor aínda: no canto de utilizar a Cámara que representa a soberanía da sociedade galega para comunicar esa información, pretendeu xogar ao despiste afirmando que o consello da Xunta do día seguinte ía aprobar un novo proxecto de lei. Unha mentira pouco piadosa e moi reveladora da cativa estatura democrática do actual inquilino de San Caetano.

Por se había algunha dúbida, Feijoo falou claro hai poucos días sobre as súas pretensións: as eleccións galegas serán a segunda volta dos comicios xerais do pasado 23 de Xullo. A súa confirmada presenza permanente no desenvolvemento da campaña do PP certifica a verosimilitude de tal aserto. Xa que logo, o desmentido da retórica que está utilizando Rueda, asegurando que Galiza vai estar no centro das súas actuacións propagandísticas nas vindeiras semanas, é contundente. Non admite dúbidas. O partido que ven controlando as institucións do autogoberno galego dende hai varias décadas decidiu "estatalizar" ao máximo a súa oferta electoral. Pensan que falando moito da amnistía, de Cataluña, de Bildu e repetindo a coñecida axitación "antisanchista" van propiciar a mobilización máxima do seu electorado e neutralizar os excesos de confianza e as dúbidas xeradas pola deficiente xestión acometida polo goberno galego durante a última lexislatura.