A carga mental ten nome de muller

Segundo este estudo os fillos perciben tamén de forma inconsciente esta desigualdade de tarefas; xa que só un 12% dos pais afirman que son as persoas de referencia para as necesidades diarias dos seus fillos, fronte al 70% das nais. Outro dato curioso é que só o 14% dos pais están no chat do colexio, fronte ao 65% das nais.

Falamos de tarefas como viaxes, aniversarios, datas de compromisos familiares, agasallos (por exemplo no nadal), intendencia doméstica, vacinas dos nenos, consultas médicas, aniversarios ou tarefas de coidados en xeral, seguen a recaer nas mulleres que supón un esforzo mental que nin se ve nin se recoñece.

Son elas as que fan malabarismos para coordinar e adicar tempo a todas as partes da súa vida, moitas veces renunciando a tempo para elas

Segundo advirten moitos expertos como Marta Giménez (Profesora Asociada na Facultade de Psicoloxía (UCM) no Dpto. Psicoloxía Social, e do Traballo Diferencial. Destaca neste sentido a súa participación no Mestrado de Estudos de Xénero da Universidade Complutense de Madrid), “estas tarefas invisibles requiren unha serie de recursos cognitivos, de memoria, planificación que supoñen un custe mental que vemos traducido en fatiga, falta de concentración, e maior asiedade”.

Hai un falla de conciencia absoluta sobre esta cuestión, é unha carga silenciosa, que non se ten en conta á hora de partillar as tarefas domésticas e familiares. Esta queda agochada baixo o reparto equitativo das tarefas, pero no que o tema da planifcación e da xestión da familia, segue a quedar no campo das mulleres, e que supón unha fonte de esgotamento, que tivo un agravamento coa crise provocada pola COVID-19 e o teletraballo.

De acordo cun estudo realizado polo Departamento de Socioloxía e Antropoloxía Social da Universidade de Valencia (a raíz do confinamento), as mulleres con menores que teletrallan soportaron maior estrés no confinamento. Segundo este estudio “son elas as que fan malabarismos para coordinar e adicar tempo a todas as partes da súa vida, moitas veces renunciando a tempo para elas”. Madrugando para poder sacar adiante as horas de traballo, conectadas continuamente aos seus correos profesionais, mentras educan, coidan e xestionan as necesidades da casa. E están esgotadas. É o que coñecemos como o “síndrome da muller esgotada”.