Estou abatido e cheo de tristura. No meu querido MONTEVIDEO estase a entregar un moi valioso patrimonio social a unha empresa de servizos médicos que é o lixo máximo posible. Estou a falar de Ribera Salud que pertence ao fondo de investimento (voitre) máis poderoso do mundo. Esta empresa é ben coñecida en Bos Aires xa que intentou peteirar na esquina de Belgrano e Pasco. Refírome ao hospital do Centro Galego que escapou das súas gadoupas xa que disque ofrecía pouca coima (comisión ilegal) aos funcionarios da administración macrista. Outros comentan que non houbo arranxo xa que querían mercar o edificio pero sendo propiedad social víase moi complicada a operación. Nas conversacións actuou de intermediario Antonio Burgueño, un vello coñecido da colectividade. O interventor do Centro Galego estivo en Madrid con Burgueño, en reunión secreta, xa que a súa presenza en Bos Aires sería moi mal recibida pola súa fpasada e moi nefasta xestión a fronte do hospital. O tal Burgueño foi cesado por orde directa do presidente Fraga xa que percibía o seu moi alto salario dos fondos orzamentarios que a Xunta de Galicia destinados para dotación da Fundación Galicia Saúde.

Despois do seu pésimo desenvolvemento na Arxentina fixo unha carreira de grandes desfeitas en Valencia e Madrid. É recoñecido como “O pai do Modelo Alzira” que se pode calificar de ilegal xa que chega a incluir a chantaxe ás administracións autonómicas ou públicas cando non se acepta o seu ilexítimo pedido de aumento de máis euros dos que se estipularon no prego de condicións. As autoridades sanitarias da Generalitat valenciana teñen abondosa documentación sobre este escuro personaxe e tamén sobre a empresa Ribera Salud que foi condenada en sede xudicial. O propietario de Ribera Salud é o grupo multinacional “Centene Corporation” (con sede central en Saint Louis, Missouri) que a súa vez pertence a “BlackRock” que ten un capital social de máis de 70.000 millóns de dólares.