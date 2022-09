A cen anos da morte de Ramón Varela de Iglesia, un salientable médico innovador e marxinado

O pasado mércores día 21 foi o cabodano de Ramón Varela de la Iglesia. Morreu en 1922 quen ocupou a cátedra de Fisioloxía da Facultade de Medicina da universidade compostelá e foi unha figura destacada na historia da Medicina en Galicia. Non lle resultou doado realizar o seu labor profesional, os inmobilistas non lle perdoaron a súa defensa da modernización médica e as críticas ao corporativismo académico.

Marxinado e rebelde na Facultade de Medicina

Ramón Varela de la Iglesia acadara a idade de xubilación en 1915, pero seguiu no seu posto porque obtivo unha prórroga do Ministerio de Instrución Pública. Ao rematar esta, en 1918, pretendeu ampliala, desexaba concluír uns traballos no Laboratorio de Fisioloxía. Porén a maioría do claustro da súa Facultade votou pola súa exclusión e foi obrigado a xubilarse.

Varela non ficou calado, nunca o fixera. Pouco despois publicou un folleto: Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1919). Un documento singular por varias razón: a situación de marxinación que describiu, o ton desafiante que empregou e o feito –pouco habitual no gremio dos catedráticos universitarios– de facer públicas certas eivas do funcionamento interno.