A chegada de Felipe González á Moncloa

Instalados no ronsel da lembranza de importantes acontecementos históricos, atopámonos coa conmemoración dos 40 anos da vitoria electoral de Felipe González que propiciou a formación do primeiro goberno do PSOE despois da morte de Franco.

No plano estritamente político, aquel triunfo rematou co dominio da UCD rexistrado nos comicios de 1977 e 1979, colocou nunha posición nitidamente minoritaria á dereita que representaba Alianza Popular -dirixida por Fraga- e arruinou practicamente a potencialidade acumulada polo PCE durante a resistencia antifranquista. A dimensión acadada por este último fenómeno non figuraba nas predicións que se manexaban a partir de 1976. Os 4 deputados obtidos polo partido de Santiago Carrillo non se correspondían coas expectativas xeradas pola arriscada legalización acometida por Adolfo Suarez no mes de Abril de 1977. O comunismo oficial español naufragou a pesar das reiteradas demostracións de moderación exhibidas durante aqueles anos.

No imaxinario da maioría da esquerda social, Felipe González non aparecía como unha oferta menos radical que a de Carrillo e tiña vantaxes que resultaron decisivas

No imaxinario da maioría da esquerda social, Felipe González non aparecía como unha oferta menos radical que a de Carrillo (nas hemerotecas poden atoparse paradoxos como a defensa retórica do dereito de autodeterminación por parte do PSOE mentres o PCE fuxía deses pronunciamentos para reforzar a súa imaxe de partido de "orde") e tiña dúas vantaxes que resultaron decisivas: a pertenza a unha xeración que non participara directamente na guerra civil e a conexión coa socialdemocracia europea, peza básica na construción do Estado de benestar durante as décadas posteriores á barbarie do nazismo. Dolores Ibarruri e Santiago Carrillo representaban moi ben aos derrotados polo golpe de Franco e aos combatentes contra a súa ditadura pero tiñan mais dificultades para conectar con sectores xeracionais mais afastados da confrontación directa vivida nos anos pasados e, ademais, non podían exhibir exemplos de gobernos amigos nos países da Europa occidental.