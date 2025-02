A conxura dos teixugos

Mais, todo este panorama crepuscular trunfa porque hai tempo que perdemos o valor, ou porque carecemos do ánimo necesario para remelarnos; ou talvez, porque nunca nos paramos a pensar que esta casta depredadora –neoliberais e neofascistas, aos que a nosa covardía nos impide nomealos sen o prefixo 'neo'– só nos permitirán figurar no mapa mentres nos comportarnos como consumidores inocuos. Así que, despois de extirparnos a memoria e obstruír a nosa capacidade de pensar, ao cártel dos señores mediocres xa lle dá igual que o cualifiquemos de neofascista, con 'neo' ou sen 'neo', porque ao fin e ao cabo non somos máis ca unha morea de ramallada, á que non lle importa deixarse queimar para ser o fume e a cinza do infausto futuro que teñen planificado.

Así que, se hai uns anos, malia apamparnos discretamente, aínda eramos donos da nosa risa, hoxe só sabemos rirlle as súas parvadas. E mañá? Mañá non seremos máis ca ovellas anestesiadas co cu pegado ao sofá, mirando cara a televisión, para ver a millonarios xogando ao fútbol ou aos Broncanos, Pablomotos, tertulianos de quenda e militantes indocumentados, seleccionados polos amos do cotarro, para adestrar cada un ao seu rabaño, ata facelo caer aletargado na longa noite da insignificancia.

[O meu tío Lisardo pensa que, tal e como sopra o vento, non tardaremos en padecer un goberno (con ou sen 'neo') de orde mundial –so de machos, claro– presidido por un tal Elon Musk, no que Trump e os seus Abascales ocuparán as carteiras importantes. Maiormente, un cura pederasta será o titular do Ministerio de Asuntos sexuais e o xefe de gabinete de Ayuso o de Trolas e Posverdades]