A CRTVG na órbita ultra

Cando en maio de 2018 os traballadores/as da CRTVG impulsan o primeiro Venres Negro, que continúa a día de hoxe de xeito ininterrompido, comeza a proxectarse (cando menos) un triplo conflito: o laboral, político e o social.

É un conflito laboral polas denuncias de acoso contra o persoal non submiso, polos traslados forzosos, as represalias e as presuntas vulneracións de dereitos que dirimiron nos xulgados e que deron coa imputación de ata oito membros da cúpula, incluído o propio Director Xeral.

É un conflito político porque o secuestro dos medios públicos constitúe un dos piares fundamentais (se non o principal) sobre os que se asenta a hexemonía electoral do partido do goberno. De novo non se trata só da manipulación informativa, que en moitos casos oscila entre o repugnante e o obsceno, senón da sincronización perfecta entre o guión do Telexornal e a nota de prensa do PP. Non se trata do ridículo reparto de minutos e intervencións duns e doutros representantes políticos, nin da ocultación duns líderes fronte á sobreexposición doutros, nin tan sequera do silenciamento dunhas voces fronte á amplificación doutras. Trátase de que todas estas prácticas, dende Rueda no Land Rober ata a nada inocente colocación das pezas no Galicia Noticias, conforman unha definición da CRTVG como o verdadeiro órgano de propaganda do Partido Popular de Galicia, executando en perfecta sintonía cos intereses da Rúa Génova. É tamén un conflito político pola decisiva influencia nas campañas electorais (nos debates, nas entrevistas...) ou pola modificación do sistema de elección parlamentar do Director Xeral dun ente estatutario. É un conflito político porque actúa como artefacto de propaganda contra as numerosas loitas que resisten fronte ás políticas do goberno, nomeadamente nos casos de Altri, nos movementos en defensa do territorio e contra a depredación eólica, nos movementos en defensa da sanidade pública, do idioma ou en multitude conflitos laborais que non teñen voz nos medios públicos. A distorsión do que acontece nas cidades en función de quen goberne, a espectacularización das discrepancias internas nos partidos da oposición e a negación de cada mínima discusión no PP. A CRTVG adoptou o telladismo como xeito de competir e ter presenza nesa rede de pseudomedios e webs ultras coñecida como a fachosfera, da que xa é membro de pleno dereito por designación autonómica.

É un conflito social porque o dereito a unha información libre e veraz, así como a promoción da lingua galega, do audiovisual, da industria cultural e resto de funcións que alumean a creación do ente público víronse devaladas pola inxerencia dos gobernos de Feijóo e Rueda. Galicia terá unha lei de medios de comunicación que conta coa oposición frontal do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, da que afirma que "que reduce a liberdade de prensa, desvaloriza o xornalismo, incumpre directrices europeas e rompe consensos sobre os medios públicos". É un conflito social porque os contidos e orientacións do servizo público de comunicación non reflicten a pluralidade e a diversidade do País e desenvólvense de costas a quen non coincida expresamente co modelo de sociedade que dita o Poder Executivo. Non teñen cabida nos medios públicos aquelas realidades que non casen ben coa do supermercado de confianza, a do banco principal, a da téxtil que máis factura, a da pasteira máis limpa, a da orquestra que máis salta, a do cómico máis simpático ou a da infanta que máis navega.

A nova lei non vén a solucionar ningún destes conflitos, pero coido que tampouco suporá un salto cualitativo no pronunciado deterioro que xa padecen os medios de comunicación públicos do País. Facilitará a designación dun novo responsable que asuma a dirección dun órgano fundamental no sustento da maioría parlamentar do PP, un órgano encargado de protexer a imaxe pública do Presidente da Xunta, tapar as súas carencias, vogar no iate de Feijóo cara a Moncloa e manter a CSAG no cártel de medios ultras de Madrid que reproducen discursos funcionais á extrema dereita. Entender os medios de comunicación públicos como o que son, un servizo e un dereito, é o primeiro paso para defendelos integralmente. Saber que o seu asalto non responde a unha lóxica conxuntural, senón que é estrutural no proxecto político da dereita.