A educación social na escola

O Plan Recupera que levará a cabo a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, e máis concretamente a creación da Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL), representa para o Ceesg unha clara oportunidade. O seu desenvolvemento vén reafirmar a necesidade dunha atención educativa específica nos centros que vaia alén do académico e entronque coa intervención no eido social, familiar e comunitario. Témonos manifestado neste sentido en numerosas ocasións, a última delas no período de información pública do borrador de Orde pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro. Así e todo, se ben nos alegra o recoñecemento da dimensión socioeducativa dos centros escolares, lamentamos que o plan non contemple a capacitación profesional para a execución do Plan.