A encrucillada do PSdeG

O anuncio da candidatura de Valentín González Formoso -actual secretario xeral do PSdG- para tratar de repetir un novo mandato na alcaldía do concello das Pontes nas vindeiras eleccións do 28 de Maio e o recente nomeamento de Xosé Ramón Gómez Besteiro como delegado do goberno central na Galiza, abren novas expectativas a respecto do futuro liderado do Partido Socialista no horizonte dos comicios ao Parlamento galego.

O PSdG constitúe unha das pezas básicas do taboleiro político galego. É ben sabido que posúe unha influenza electoral desigual: moi importante no ámbito local (concellos e deputacións), relevante nos comicios ao Parlamento do Estado e menos consistente cando se trata de elixir aos representantes na Cámara do Hórreo. Os datos rexistrados na historia electoral das últimas décadas son ben ilustrativos: mentres que no eido municipal é relativamente habitual comprobar que este partido ten acadado a condición de forza mais votada en varios concellos -algúns deles de importante dimensión demográfica- resulta imposíbel ratificar tal situación cando está en xogo a composición do Parlamento galego. Nos dous momentos -1987 e 2005- nos que un dirixente socialista chegou á presidencia da Xunta foi por mor dunha alianza con distintas formacións nacionalistas (CG, PNG e BNG) que permitiu conformar unha maioría de escanos fronte ao dominio de AP e PP.