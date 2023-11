A enfurecida reacción das dereitas

PP e Vox -coa activa cobertura da dereita mediática- decidiron levar a confrontación ás rúas. Non era a primeira vez que ocorría na historia recente (lémbrense as mobilizacións rexistradas durante os gobernos de Zapatero) pero si estamos ante a novidade do uso continuado da violencia por bandas fascistas diante da sede do PSOE en Madrid

PP e Vox -coa activa cobertura da dereita mediática- decidiron levar a confrontación ás rúas. Non era a primeira vez que ocorría na historia recente (lémbrense as mobilizacións rexistradas durante os gobernos de Zapatero) pero si estamos ante a novidade do uso continuado da violencia por bandas fascistas diante da sede do PSOE en Madrid. Estas prácticas, promovidas por Vox e non suficientemente condenadas polo PP, revelan o histerismo no que se atopa instalada unha boa parte da dereita despois de comprobar que o seu desexado goberno entre Feijoo e Abascal ficaba morto coa apertura das urnas o 23 de Xullo.

Axitación na rúa, pronunciamentos e concentracións da dereita xudicial, manifestos de sindicatos policiais e organizacións de gardas civís, editoriais e opinadores a pleno rendemento, comunicados de organizacións empresariais: velaquí o singular conglomerado do trumpismo hispánico que non aceita o resultado electoral de hai catro meses e quere provocar unha crise que abra as portas da Moncloa aos propietarios "naturais" do poder político en España.

Esta mobilización radical das dereitas favorecerá -agora e no futuro- unha reacción das forzas que viabilizaron a recente investidura de Pedro Sánchez. Esta semella ser a dinámica mais probábel nos vindeiros meses.