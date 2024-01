A espantosa realidade das cousas

«A espantosa realidade das coisas / é a minha descoberta de todos os dias» (Alberto Caeiro –heterônimo de Fernando Pessoa–, Poemas inconjuntos)

Iolanda marchara de moi nova a Barcelona para traballar de camareira –iso é o que dicían– e nunca regresara ata hai cousa de dous anos ao lle morrer a nai. E foi entón cando decidiu ficar na aldea. Seica era filla de solteira, e quizais fosen eses revirados pretextos os causantes daquel inxusto rexeitamento

A iso da media mañá, un día tras outro, atopabámola no bar tomando café. Os que entraban saudábana movendo discretamente a cabeza. Ela correspondía cun «ola!, bo día!» e seguía ollando o xornal. Tiña o móbil aceso enriba da mesa, co volume baixo, para escoitar miles de veces Yolanda, de Pablo Milanés. Semellaba non lle prestar atención, mais cando chegaban as estrofas «Si he de morir, quiero que sea contigo / Mi soledad se siente acompañada», cantaruxaba canda o cubano e movía o corpo ritmicamente. Os que estaban no bar, a voltas co licor café e coas cervexas, case todos de pé e arrimados á barra, virábanse para lle reprochar a actitude, con espaventos e acenos desatinados. Salvo nós, ninguén sentaba a carón dela. Leriabamos un pouco de asuntos triviais, talvez porque malia a evidente empatía aínda non atinxiramos a confianza necesaria.