A esperanza, nun parque acuático?

Eliminará Jácome a corrupción da práctica municipal, por desbaldidora e inútil, como fixo desaparecer o programa cultural polos mesmos motivos? Montaralle unha rampla móbil aos dereitos laborais das traballadoras e traballadores do Concello que axude a aliviar o ascenso económico pola pina costa mensual? Faralle un parque acuático, por exemplo, ao noso idioma abrasado? Unha habilidade case mesiánica, de tecnócrata ou xestor doutra época, mantén Jácome no poder a pesar de non acadar ningunha mellora no benestar municipal.

Na tarde o despacho do alcalde tremeluce coas persianas a media altura. A esta hora custa manter a estancia artificialmente fresca. A columna de xeos bate no vidro do vaso e dilúe a cor da coca-cola con glennfiddich. Quixera un gato ao que aloumiñar, pero no ordenador ronca a sintonía de Stumble Guys. Tras a mesa, instalado na poltrona de pel -o enxoval clásico contrasta coa indumentaria resesa de quen o ocupa- o rexedor orgulloso ule as pétalas dunha rosa. Considera un verdadeiro logro científico descubrir como quitarlles as espiñas.