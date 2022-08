A evolución da crise catalá

A mellora evidente da situación política a respecto de Cataluña non significa a desaparición das dificultades que concorren neste contencioso. Unha nova maioría conformada polo PP e Vox implicaría, previsibelmente, un retorno aos tempos de máxima crispación

A mellora evidente da situación política a respecto de Cataluña non significa a desaparición das dificultades que concorren neste contencioso e que se poderían resumir nesta dupla consideración: o apoio á independencia non posúe a dimensión suficiente no seo da sociedade catalá para asegurar a viabilidade dese proxecto no actual contexto europeo e non existe -no ámbito do Estado español- o nivel de consenso necesario para realizar os cambios no actual ordenamento xurídico que se requirirían para viabilizar tal opción. O camiño que semellaría mais practicábel atoparíase na consecución dun novo status político para Cataluña que, construído a partir dunha vontade de achegamento de todas as partes involucradas, esixiría importantes concesións mutuas (o aprazamento da saída independentista e cambios significativos no contido do actual autogoberno catalán).

Faltan 18 meses para a cita electoral que definirá a nova composición do Parlamento estatal. Se o resultado fose o que hoxe se reflicte na maioría dos abondosos sondaxes publicados, habería, con moita probabilidade, unha nova maioría conformada polo PP e por Vox. Iso implicaría, previsibelmente, un retorno aos tempos de máxima crispación que xa se viviron nos momentos previos a 2017. Convén non esquecer que o PP -e o partido de Abascal- teñen presentado recursos contra os indultos e contra a nova lexislación lingüística aprobada pola Cámara catalana sen que, ao mesmo tempo, Feijoo dispoña de interlocutores solventes no espazo do nacionalismo catalán (aqueles tempos do idilio de Aznar con Pujol, xa non existen).

Esta constatación podería ser un incentivo para que as actuais forzas integrantes do goberno de coalición recibisen un nivel de apoio electoral que permitira reeditar a fórmula de gobernabilidade plural que hoxe coñecemos. Poren, hai síntomas de que a participación do independentismo catalán -e tamén de Bildu- nas maiorías parlamentares que veñen aprobando as principais leis dende 2019 provoca serias dificultades á hora de asegurar a fidelidade dunha parte do electorado socialista. E tamén hai evidencias de que o PP segue instalado na coñecida lóxica de "canto peor, mellor" e de que todo vale -incluído o deterioro do clima político en Cataluña- para chegar á Moncloa.