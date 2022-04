A Galicia que deixa Feijóo

O longo mandato do señor Núñez Feijoo como Presidente da Xunta de Galicia (13 anos) coincidiría no tempo cunha serie de crises económicas en Europa (bancaria, euro, brexit, pandemia, guerra en Ucraína) que dalgunha forma tamén deberan servir para medir a súa capacidade como xestor político tendo en conta que, por caso, a Xunta de Galicia manexou uns orzamentos públicos que se moveron entre o 18,5% e o 20,2% do PIB galego. Cifras que permiten afirmar que ben utilizadas tiñan que ter servido para axudar a combater as crises, favorecer o crecemento económico, a creación de emprego e a mellora do benestar. Cousa que non sucedeu.

A Galicia que deixa o señor Núñez Feijoo é un pais que perde poboación practicamente tódolos anos (-13,5%). Varios factores aparecen intimamente relacionados con estas perdas: consonte o pais e a maioría dos cidadáns se empobrecen se fai sistémica a emigración de xente moza (unha media anual de 100.000), descende o número de nacementos (65%) ao tempo que medran a mortalidade (116%) e o envellecemento poboacional (multiplicase por catro).

Un pais con menos riqueza tanto a nivel global (unha caída do PIB, en termos reais, do 15% e cuxa evolución pon ademais en evidencia que leva mais dunha década estancado, sen recuperar os valores anteriores) como individual (unha renda per capitá equivalente, en termos reais, ao 87,6% da previa ao seu ascenso a presidencia o que indica un empeoramento do nivel de vida). A "austeridade compulsiva" non so non favorece o crecemento económico e a mellora do benestar senón que provoca que crises como, por caso, a bancaria (2008) se convertan en grandes recesións con perda de riqueza e benestar.