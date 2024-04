A guerra dos sonámbulos

O mundo actual non xira ao redor de Washington e Bruxelas, senón que ten outros referentes como Pekin, Nova Deli ou Sudafrica, ou a propia Moscova. É este pesadelo que viven nas capitais euro norteamericanas, que ven como perden inexorablemente o control do mercado mundial, o que lles converte neses "sonámbulos" cara á III Guerra Mundial. Se as sociedades non o impiden

A soberbia desa "comunidade internacional" co das sancións é que no mundo actual xa non teñen a capacidade de destruír paises como fixeron con Iraq, ao que afundiron na miseria co bloqueo.

O mundo actual non xira ao redor de Washington e Bruxelas, senón que ten outros referentes como Pekin, Nova Deli ou Sudafrica, ou a propia Moscova; desde onde se ten a capacidade financeira de sortear as sancións, como demostrou coas impostas a Rusia pola invasión de Ucraína e non só non a afundiron, senón que agora son eles, con Alemaña á cabeza, as que están en recesión.

É este pesadelo que viven nas capitais euro norteamericanas, que ven como perden inexorablemente o control do mercado mundial, o que lles converte neses "sonámbulos" cara á III Guerra Mundial. Se as sociedades non o impiden.