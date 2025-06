A incógnita principal das vindeiras eleccións xerais

Estas previsións contrastan co que sucedeu hai dez anos. Despois do sorprendente éxito acadado por Podemos nos comicios europeos de 2014, abriuse un novo ciclo electoral caracterizado por dous fenómenos novidosos: a redución do peso relativo dos partidos -PSOE e PP- que viñan hexemonizando o mapa político estatal dende 1977 e o xurdimento de dúas novas forzas -Podemos e Ciudadanos- que modificaron o cadro dos equilibrios políticos anteriores. Se o habitual -cando a situación o requiría- era a conformación de maiorías parlamentares do Partido Socialista e do PP con CiU e PNV, a partir do 2015 abriuse moito o campo das posíbeis alianzas, aparecendo mesmo a posibilidade dun "sorpasso" histórico no ámbito da esquerda estatal.

Visto coa perspectiva que proporciona o paso do tempo, pode afirmarse que o PSOE non perdeu o seu status (tal e como sucedeu na Grecia daquel momento) grazas ao trunfo de Pedro Sánchez na confrontación interna co sector mais conservador do seu partido. A xenreira que lle profesa a dereita política e mediática ao actual inquilino da Moncloa, impídelle recoñecer o papel desempeñado polo líder socialista no mantemento -aínda que debilitado- do esqueleto básico do sistema político español orixinado na transición posfranquista.