A lingua na Suíza alemá. I. Unha nación plurilingüe

Sexa como for, as tensións existentes entre os grupos son unha parte indisociábel do plurilingüismo suízo. De feito, na cerna do federalismo helvético está precisamente o dereito á diferenza, mesmo o dereito a ignorar o outro e a non adaptarse a el. Á vez que se identifica en primeiro lugar co seu concello, co seu cantón e coa súa rexión lingüística, a cidadanía séntese fortemente ligada a Suíza, é dicir, ás institucións políticas comúns que son xustamente as que garanten a diferenza. E se isto nos parece estraño, parémonos a pensar. Acaso non sucede algo parecido, mutatis mutandis, na Unión Europea?

Os sistemas educativos cantonais procuran que o alumnado teña polo menos un coñecemento básico dunha segunda lingua nacional. Pero os resultados desta política lingüística son modestos. O mito do suízo políglota só se sostén grazas ás elites, porque a inmensa maioría dos cidadáns carece da competencia lingüística suficiente para manter unha conversa fluída nunha lingua nacional que non sexa a súa. Sucede, por exemplo, que na escola, os romandos e os tesineses intentan adquirir rudimentos do alemán estándar, que despois, como veremos, resulta que non é a fala da Suíza alemá. Nisto, de todos os xeitos, Suíza non se diferencia da gran cantidade de países plurilingües que hai no planeta.