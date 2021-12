A matanza do tempo

Malia levar no carrelo mil e pico quilos de teoloxía, don Claudio, sempre foi algo apoucado. Hai quen di que carece da necesaria picardía e mesmo da habelencia que un do seu status precisa para tumbar, no lamazal das súas propias artimañas, aos pillabáns que andan decotío á espreita dos “donclaudios” da vida. Mais, iso son decires, porque onde se mide o calibre do apoucamento é diante do mostrador da taberna.