A minaría especulativa, outra vaca no millo

Sacyr adquirira a licencia sen intención de explotala, non se dedica a iso. Agora ten outro problema, as galerías están asolagadas por augas contaminadas e non queren luxar a imaxe da súa carteira cunha eventual desfeita ecolóxica. Nos últimos anos ordeñáronse as subvencións públicas mareando o conto e a vaca non dá máis de si, a non ser que alguén presente un proxecto novo e volva poñer a maquinaria das axudas en marcha. Nesas estamos.

Rafaella merca pero non pagará (5 míseros millóns) ata que extraia e venda as primeiras mil toneladas de wolfram. Enriba, a adquisición está condicionada a recibir o visto bo ecolóxico para operar e verter ao río, algo incompatíbel co respecto ao medio ambiente e a saúde pública. Se a balsa rebenta, Sacyr non é responsábel porque formalmente vendeu. Rafaella non é responsábel porque mentres as condicións non se cumpran, non hai tal compra.