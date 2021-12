A mocidade abandonada de Ourense

Si, así temos á nosa mocidade na cidade da vella Auria. Desmotivada, apática, cansa de non contar para ninguén e ser sempre o foco de todos os males sociais.

E todo isto, acentuado polos case tres anos de inoperancia do Alcalde Jácome e o seus compañeiros de viaxe do Partido Popular. Sen actividades, sen propostas e, o que é máis importante, sen voz. Non existe ningún medio no cal a xente moza da cidade poida compartir as súas inquedanzas e transmitirllas a quen manda... E estamos no ano 2021!! Non podemos ter máis facilidade para isto!!