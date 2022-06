A morte do 'Juancarlismo'

Para as persoas que participamos na resistencia antifranquista e que defendimos – a partir de 1976 – a instauración dunha forma de Estado republicana, o que está sucedendo co anterior xefe do Estado causa unha grande sorpresa porque, seguramente, non entraba nas previsións de quen profesaba as conviccións mais intensamente antimonárquicas. Naqueles momentos iniciais do posfranquismo, as reivindicacións republicanas – mesmo aquelas que se postulaban mediante a demanda dun referendo específico sobre a materia – non semellaban ter os apoios maioritarios que desexaban moitos dos activistas organizados durante o franquismo. Aínda que non se coñecían estudos demoscópicos sobre esta cuestión, sabíase cal era a posición das equipas dirixentes dunha boa parte das organizacións políticas ilegalizadas pola ditadura de Franco: PSOE, PCE, CiU e PNV aceptaron – con distintos argumentos – que a monarquía encarnada na figura de Juan Carlos de Borbón formase parte da nova arquitectura constitucional que se someteu a consulta popular en decembro de 1978.

Durante varias décadas, o republicanismo ficou reducido, practicamente, ás celebracións anuais simbólicas do 14 de Abril, protagonizadas por grupos e asociacións que vivían na periferia do sistema político dominante. O “juancarlismo” consolidaba a súa hexemonía grazas á lexitimidade outorgada por unha boa parte da oposición antifranquista e apoiado nos relatos apoloxéticos dos poderes económicos e mediáticos que gardaban silencio – cunha fidelidade cómplice digna de mellor causa – sobre calquera suceso que puidera cuestionar o mito do “Rei construtor da democracia”.