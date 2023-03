A nación española e a comunidade galega. I. “Discutamos el concepto con el fin de discutirlo”

En consecuencia, cando nos referimos ao Estado estamos aludindo á súa organización institucional, política e administrativa. No seo dun Estado, polo tanto, é posíbel que convivan varias comunidades nacionais, ningunha das cales, obviamente, estará dotada dun Estado soberano propio. Pero esas comunidades teñen a miúdo unha historia, unha lingua, unha cultura, unhas tradicións e uns costumes, como sería o caso de Galiza, ou mesmo amosan, a maiores, unha inequívoca vontade colectiva de afirmárense como nacións, como sucede en Cataluña. Estas nacións sen Estado dótanse con frecuencia dunha estrutura política de autogoberno no marco dunha gobernanza multinivel.

Entendermos un modelo non equivale a coñecermos a realidade que ese modelo simplifica. A realidade, por desgraza, raramente se deixa privar das súas incómodas complicacións. A nosa realidade, por suposto, tampouco

Esta introdución esquemática non debe chamarnos a engano. Para empezar, o seu esforzado autor posúe un coñecemento da materia que ten algo de lucida aparencia. Nisto, todo hai que dicilo, non se distingue de moitos autores que sobre isto matinan e mesmo pontifican. Ademais, non debemos perder de vista que, para comprendermos as realidades complexas, os modelos (como o das tradicións cívica e organicista a que aludimos) son imprescindíbeis pero non suficientes; ou, con outras palabras, que entendermos un modelo non equivale a coñecermos a realidade que ese modelo simplifica. A realidade, por desgraza, raramente se deixa privar das súas incómodas complicacións. A nosa realidade, por suposto, tampouco.